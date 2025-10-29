Наука и техника
Наука и техника
В США назвали сроки создания «Золотого купола»

WP: Создание системы ПРО «Золотой купол» займет не менее десяти лет
США понадобится не менее десяти лет для создания системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол». Об этом пишет издание The Washington Post (WP) со ссылкой на аналитиков.

По мнению экспертов, обойдется Вашингтону как минимум в триллион долларов, но даже этого будет недостаточно для обеспечения всеобъемлющей защиты, о которой заявляет американский президент Дональд Трамп.

Издание отмечает, что проект радикально изменит военную доктрину и приведет к дальнейшей милитаризации космоса. Как полагает Сет Моултон, член комитета Палаты представителей по вооруженным силам от демократов, «Золотой купол» может оказаться одной из самых опасных идей Трампа.

В сентябре Пентагон завершил разработку завершил разработку проекта программы по созданию «Золотого купола». При этом, как писало агентство Bloomberg, военное ведомство отказалось предоставить какие-либо подробности о ее масштабах и стоимости.

