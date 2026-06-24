Названо возможное место запуска атаковавших российский портовый город беспилотников

Дандыкин: Дроны на Севастополь могли запустить с занятой Украиной части Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли за пустить беспилотники на Севастополь с подконтрольной Киеву части Херсонской области. Вероятное место старта дронов назвал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru.

По его словам, запуск летательных аппаратов производился поблизости от портового города. Дандыкин выразил мнение, что для атаки использовались крупные дроны. Пролегавший над морем маршрут помог беспилотникам добраться до цели скрытно, считает эксперт.

ВСУ вновь атаковали Севастополь в ночь на 24 июня. Всего в районе города уничтожено 70 беспилотников. Согласно официальным данным, повреждены как минимум семь частных домов и несколько многоэтажек. Зафиксировано шесть пожаров. Губернатор Михаил Развожаев сообщил о двух пострадавших.

По данным Минобороны России, минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили над регионами 323 украинских беспилотника. Дроны уничтожены в 20 субъектах федерации, среди которых Астраханская, Калужская, Липецкая, Нижегородская, Орловская и Пензенская области, Крым и Московский регион.

