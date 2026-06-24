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Силовые структуры
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15:01, 24 июня 2026Силовые структуры

Задержан родной брат бывшего вице-губернатора российского региона

«Ъ»: Задержан родной брат экс-замгубернатора Кубани Коробки по делу о мошенничестве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Родной брат бывшего вице-губернатора Кубани Андрея Коробки задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, глава крестьянского фермерского хозяйства Григорий Коробка, воспользовался родственными связями для незаконного получения в собственность земельного участка стоимостью 25 миллионов рублей под строительство базы отдыха на берегу реки Кочеты. Ущерб оценивается в 40 миллионов рублей.

Андрей Коробка в апреле был арестован по обвинению в мошенничестве с целью хищения 150 миллионов рублей. По данным следствия, в ноябре 2025 года он предложил застройщику за взятку помочь с переоформлением земли в Динском районе региона (перевести ее из земель промышленной зоны в землю для среднеэтажной застройки, там хотели строить многоквартирные дома).

Суд снял Коробку с должности заместителя губернатора Краснодарского края в связи с утратой доверия. В его загородном поместье нашли 4 миллиона долларов, 7 миллионов евро и 31 миллион рублей наличными.

По иску Генпрокуратуры суд обратил в доход государство имущество братьев Коробок и их приближенных на сумму более 10 миллиардов рублей.

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