Появились подробности о деле российского вице-губернатора-миллиардера

Суд арестовал вице-губернатора Кубани Коробку по делу о хищении 150 млн рублей

Ленинский районный суд Краснодара арестовал вице-губернатора региона Андрея Коробку, обвиняемого в хищении 150 миллионов рублей путем мошенничества. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Решение принято по ходатайству следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 6 июня. В материалах из суда стали известны подробности уголовного дела, фигурантом которого стал чиновник. По данным следствия, в ноябре 2025 года Коробка предложил застройщику за взятку помочь с переоформлением земли. Он обещал свое содействие в изменении вида разрешенного использования земельного участка в Динском районе из земель промышленной зоны на земли среднеэтажной застройки для возведения многоквартирных жилых домов. На счет Первореченского спортивного клуба (ПСК) в январе этого года поступили 150 миллионов рублей, которые Коробка взял, но обещанного не выполнил.

Генпрокуратура выяснила, что чиновник оказался миллиардером — в его загородном поместье хранились 4 миллиона долларов, 7 миллионов евро и 31 миллион рублей наличными. В ведомстве сообщили, что Коробка создал систему поборов за предоставление частным компаниям земель сельскохозяйственного назначения. Деньги переводились под видом пожертвований в футбольный клуб «Кубань», через который с 2015 по 2016 год было выведено свыше миллиарда рублей. Затем Коробка инициировал уголовное дело против бывшего представителя клуба, а денежный поток от поборов переориентировал на ПСК.

Суд рассматривает антикоррупционный иск об изъятии активов его семьи общей стоимостью 10 миллиардов рублей в доход государства.