Появились детали крушения вертолета в российском регионе

Потерпевший крушение в Краснодарском крае вертолет Ми-2 упал в Славянском районе

Вертолет Ми-2, который потерпел крушение во время сельхозработ, упал недалеко от хутора Прикубанского в Славянском районе Краснодарского края. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

О крушении вертолета в Краснодарском крае стало известно 24 июня. Известно, что воздушное судно выполняло обработку поля.

По информации Shot, на борту разбившегося вертолета находился один человек.

В начале июня в Архангельской области частный вертолет совершил аварийную посадку. На борту находились пилот и два пассажира — никто из них не пострадал.

