Стали известны подробности о людях на борту разбившегося в российском регионе вертолета

Shot: На борту разбившегося в Краснодарском крае вертолете находились два человека

На борту вертолета Ми-2, разбившегося в Краснодарском крае, находились два человека. Подробности о них появились у Shot в Telegram.

По информации издания, речь идет о пилоте и пассажире, которые проводили обработку полей на территории Славянского района. Воздушное судно рухнуло возле платной дороги недалеко от хутора Прикубанский. Известно, что пилот пострадал.

Дополнение: Shot уточнил, что на борту находился один человек.

О крушении сельскохозяйственного вертолета Ми-2 в Краснодарском крае стало известно вечером 24 июня. Причина происшествия пока неизвестна.

Ранее в Тернейском округе Приморского края пропал вертолет Robinson R44. 21 июня экипаж выполнял штатную задачу по осмотру территории на наличие возгораний и задымлений, однако связь с ним была потеряна. На борту находились пилот и летчик-наблюдатель.