Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:58, 24 июня 2026Россия

Появились подробности о набравшей 400 баллов на ЕГЭ россиянке

MSK1.RU: Сдавшая ЕГЭ на 400 баллов московская школьница готовилась всего год
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Сдавшая Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 400 баллов московская школьница Екатерина Малкова готовилась всего год и сама не ожидала таких результатов. Подробности о ней появились в материале MSK1.RU.

Выпускница сдавала экзамены по русскому языку, профильной математике, химии и физике, а также информатике. За первые четыре экзамена она получила высшие баллы, а результат последнего еще ожидается. Россиянка планирует строить карьеру в естественно-научной сфере.

«До сих пор самой не верится. Педагоги дали мне очень многое, и, думаю, именно благодаря им я смогла добиться таких результатов. Активно готовиться к ЕГЭ я начала, когда перешла в одиннадцатый класс — и этого времени мне хватило, чтобы набрать максимальный балл по четырем предметам», — отметила Малкова.

Как рассказали в департаменте образования и науки, выпускиница окончила инженерный предпрофессиональный класс школы №1409 в Москве, становилась призером олимпиады «Ломоносов» по физике, победителем метапредметного конкурса «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал» и призером конференции «Инженеры будущего».

Ранее сообщалось, что выпускник владивостокского лицея «Технический» Артем Шунтов написал ЕГЭ на 400 баллов и вошел в историю Приморского края. Он сдавал экзамены по химии, русскому языку, математике и физике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о начале охоты ВСУ на российских военных в Крыму

    Туристы более чем на сутки застряли в аэропорту Сочи из-за плана «Ковер»

    Российский «Ланцет» впервые применили в Африке

    Названа новая угроза безопасности России

    Мировые цены на нефть ускорили падение

    Российские туристы 127 раз с начала года завезли в страну лихорадку денге

    Песков назвал средство против глобальной войны

    В Госдуме пообещали вернуть Украину в XVII век после атаки ВСУ на Севастополь

    Раскрыт заработок наемника из Колумбии в составе ВСУ

    Оксана Самойлова в откровенном образе и с сумкой-козой в руках вышла на сцену

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok