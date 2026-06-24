Появились подробности о набравшей 400 баллов на ЕГЭ россиянке

MSK1.RU: Сдавшая ЕГЭ на 400 баллов московская школьница готовилась всего год

Сдавшая Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 400 баллов московская школьница Екатерина Малкова готовилась всего год и сама не ожидала таких результатов. Подробности о ней появились в материале MSK1.RU.

Выпускница сдавала экзамены по русскому языку, профильной математике, химии и физике, а также информатике. За первые четыре экзамена она получила высшие баллы, а результат последнего еще ожидается. Россиянка планирует строить карьеру в естественно-научной сфере.

«До сих пор самой не верится. Педагоги дали мне очень многое, и, думаю, именно благодаря им я смогла добиться таких результатов. Активно готовиться к ЕГЭ я начала, когда перешла в одиннадцатый класс — и этого времени мне хватило, чтобы набрать максимальный балл по четырем предметам», — отметила Малкова.

Как рассказали в департаменте образования и науки, выпускиница окончила инженерный предпрофессиональный класс школы №1409 в Москве, становилась призером олимпиады «Ломоносов» по физике, победителем метапредметного конкурса «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал» и призером конференции «Инженеры будущего».

Ранее сообщалось, что выпускник владивостокского лицея «Технический» Артем Шунтов написал ЕГЭ на 400 баллов и вошел в историю Приморского края. Он сдавал экзамены по химии, русскому языку, математике и физике.