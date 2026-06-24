Политолог Мезюхо: Скандал из-за переписки фон дер Ляйен не приведет к значимому наказанию

Даже если европейский омбудсмен Тереза Анжиньо может получить данные тайной переписки главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами других европейских стран, это вряд ли приведет к значимому наказанию, заявил политолог Иван Мезюхо. Мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Анжиньо начала расследование в отношении фон дер Ляйен из-за тайной переписки. О тайном чате стало известно в январе, когда соответствующая информация появилась в СМИ. После этого нидерландская организация Follow the Money запросила информацию об общении между фон дер Ляйен и заинтересованными главами государств и правительств. Еврокомиссия отказала из-за опасений, что публикация переписки «нанесет ущерб международным отношениям ЕС с третьими странами».

«Запрос Терезы Анжиньо в каком-то смысле напоминает Pfizergate, когда Урсула фон дер Ляйен так же скрывала свою переписку. Даже если данные секретного чата омбудсмену удастся получить и опубликовать, вряд ли это приведет к хоть какому бы то ни было значимому наказанию главы ЕК за непредоставление информации и несоответствие требованиям прозрачности в доступе к информации, которые выдвигаются в Европейском союзе», — сказал Мезюхо.

По словам политолога, фон дер Ляйен выстроила в рамках Еврокомиссии полуавторитарную систему управления. Политики, которые имели собственный голос и не боялись выступать с критикой, были заменены на более лояльных.

«Публикация переписки в этом секретном чате могла бы показать европейскому обывателю, на мой взгляд, истинное русофобское отношение лидеров государств к Российской Федерации. (...) Публикация данных этого тайного чата стала бы сенсацией в европейских средствах массовой информации, да и вообще в мировых медиа», — отметил Мезюхо.

Урсула фон дер Ляйен будет делать все для того, чтобы не передавать европейскому омбудсмену данные этого чата или тянуть время настолько долго, насколько это возможно, добавил политолог.

Ранее депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник обвинила Урсулу фон дер Ляйен в том, что она игнорирует чествование нацистских преступников Владимиром Зеленским. Она подчеркнула, что оскорбление поляков не может остаться без ответа.