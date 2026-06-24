Раскрыта ранее неизвестная деталь в деле о похищенной 84-летней матери известной ведущей

СМИ получали сообщение от похитителей о том, что похищенная мать ведущей Гатри скончалась

Несколько американских СМИ получили сообщение о том, что похищенная 84-летняя Нэнси Гатри — мать известной телеведущей Саванны Гатри — скончалась. Ранее неизвестную публике деталь дела раскрыло CNN.

В сообщении утверждалось, что Нэнси Гатри не стало вскоре после похищения. При этом его отправители — по версии следствия, сообщение действительно было написано похитителями матери телеведущей — заявили, что не хотели такого исхода.

Сообщение поступило CNN и местному телеканалу еще в феврале, добавили в издании. Однако правоохранительные органы и семья Нэнси Гатри тогда попросили журналистов повременить с публикациями о послании.

Уточняется, что с момента пропажи матери телеведущей прошло пять месяцев. Расследование похищения продолжается.

Об исчезновении Нэнси Гатри стало известно в начале февраля. Вскоре после этого ее семья ведущей получила записку с требованием выкупа в биткоинах. Приоритетной версией случившегося следствие считает похищение.