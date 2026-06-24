Раскрыты последствия удара России по отвечающему за спецоперации дронов ВСУ центру

Военный Дандыкин назвал важным моментом удар ВС России по центру беспилотных систем ВСУ

Удар армии России по центру беспилотных систем специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) является очень важным моментом, поскольку оттуда люди управляют дронами, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли удар по центру беспилотных систем специальных операций ВСУ. Помимо этого, российские военнослужащие атаковали цеха производства и хранения беспилотников дальнего действия, а также места их запуска.

«Если это центр, это очень важный момент. Там люди, которые управляют дронами. Конечно, это скажется на данном направлении обязательно», — сказал Дандыкин.

По словам эксперта, нужно атаковать больше ударов, особенно по центрам управления беспилотниками и центрам подготовки.

«Нужно больше уничтожать, это однозначно. Особенно, что касательно управления беспилотниками и центров подготовки. В общем-то направление очень важное, именно оттуда беспилотники во многом летят и на Крым, и на Севастополь», — добавил Дандыкин.

Российские войска нанесли новые удары по территории Украины. В среду, 24 июня, Министерство обороны сообщило, что ВС России атаковали дронами-камикадзе семейства «Герань» газораспределительную подстанцию у населенного пункта Люцерна Запорожской области.