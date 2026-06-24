Россиян предостерегли от использования таблеток-присадок для экономии топлива

Автоэксперт Ломанов: Снижающих расход топлива на 5 литров чудесных таблеток не существует

Чудесных таблеток, которые снижают расход топлива на пять литров на 100 километров, не существует. Предостерег от использования присадок для экономии топлива автоэксперт Андрей Ломанов, его слова приводит НСН.

За минувшую неделю в России в 2,5 раза взлетели продажи специальных таблеток-присадок для бензобака, пишет Telegram-канал Baza. Продавцы «волшебных таблеток» уверяют, что одна единица средства способна сделать работу мотора стабильнее и обеспечить полное сгорание топлива. Одной таблетки хватит на 200 литров топлива, а ее стоимость при оптовой покупке составляет от 50 до 80 рублей, при этом она якобы способна на превращение бензина марки АИ-92 в АИ-95.

По словам Ломанова, подобные препараты рассчитаны не на экономию, а на корректировку топлива. Их можно использовать, если машина была заправлена в сомнительном месте или в регионе, где не очень хорошо с топливом. В то же время сохраняются риски повреждения двигателя при использовании некачественного бензина.

«Не существует препаратов, которые творят чудеса, снижая расход на 5 литров на 100 километров. Если есть подозрения, что вместо АИ-95 вам в бак зальют АИ-92, вы доливаете препарат, который корректирует это октановое число. Машина не идет вразнос, и на этом бензине скорее всего можно будет доехать. Но современные двигатели очень капризны, я бы не пользовался такими средствами. Если хочется сэкономить, есть определенные приемы вождения», — предупредил эксперт.

Руководитель сервиса E.N.Cars Иван Осмоловский, в свою очередь, назвал раскрутку дешевых таблеток-присадок «хорошим маркетингом», работающим на беспокойстве россиян. «Это все пустышки. Раньше на "Жигули" ставили магниты, которые якобы улавливали тяжелые частицы в топливе и улучшали работу двигателя. Теперь на маркетплейсах предлагают эти таблетки, но они не работают», — говорит специалист.