Россиянам назвали веский повод записаться на колоноскопию

Эндокринолог Павлова: Колоноскопия предотвращает колоректальный рак

После 45 лет каждому человеку раз в 10 лет необходимо делать колоноскопию, утверждает эндокринолог Зухра Павлова. В своем Telegram-канале она назвала россиянам веский повод записаться на эту процедуру.

По словам Павловой, колоректальный рак является вторым по частоте среди всех онкологических заболеваний. Однако это один из немногих видов злокачественных новообразований, который можно предотвратить. Именно для этого и необходима колоноскопия, подчеркнула доктор.

Дело в том, что колоректальный рак почти всегда начинается с полипов, которые представляют собой маленькие наросты на стенках кишечника, пояснила специалистка. Если их вовремя найти и устранить, то онкологическое заболевание просто не успеет развиться. Причем колоноскопия позволяет не только обнаружить полип, но и сразу же его удалить, добавила Павлова.

Ранее онколог Иржи Кубеш рассказал мужчинам о неочевидных симптомах рака простаты. Тревожным звоночком он назвал внезапные и сильные позывы к мочеиспусканию.