Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:26, 24 июня 2026Забота о себе

Россиянам назвали веский повод записаться на колоноскопию

Эндокринолог Павлова: Колоноскопия предотвращает колоректальный рак
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Photoroyalty / Shutterstock / Fotodom

После 45 лет каждому человеку раз в 10 лет необходимо делать колоноскопию, утверждает эндокринолог Зухра Павлова. В своем Telegram-канале она назвала россиянам веский повод записаться на эту процедуру.

По словам Павловой, колоректальный рак является вторым по частоте среди всех онкологических заболеваний. Однако это один из немногих видов злокачественных новообразований, который можно предотвратить. Именно для этого и необходима колоноскопия, подчеркнула доктор.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

Дело в том, что колоректальный рак почти всегда начинается с полипов, которые представляют собой маленькие наросты на стенках кишечника, пояснила специалистка. Если их вовремя найти и устранить, то онкологическое заболевание просто не успеет развиться. Причем колоноскопия позволяет не только обнаружить полип, но и сразу же его удалить, добавила Павлова.

Ранее онколог Иржи Кубеш рассказал мужчинам о неочевидных симптомах рака простаты. Тревожным звоночком он назвал внезапные и сильные позывы к мочеиспусканию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны новые детали мятежа Пригожина

    Умерла звезда фильма «Нежный возраст» Евгений Калинцев

    Любовь к одному привычному продукту связали с более низким риском развития диабета

    Дендрологи раскрыли методы сохранения дубов-долгожителей в Москве

    Священник сбросил жену со скалы и женился на 16-летней прихожанке

    Россиянка привезла из Таиланда экзотические растения и стала правонарушительницей

    Фура привезла 134 килограмма марихуаны в российский регион

    «Газпром» подешевел до минимума за 18 лет

    Бывший ведущий Первого канала рассказал о «людях второго сорта» в Израиле

    Россиянам назвали веский повод записаться на колоноскопию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok