Россияне стали больше тратить на домашних питомцев

Triol: Траты россиян на домашних животных выросли до 3 тысяч рублей

Средняя стоимость содержания домашних питомцев в России выросла до трех тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики российского бренда товаров для животных Triol.

Почти половина владельцев тратят на корм, лакомства и уход от двух до пяти тысяч рублей ежемесячно, подчеркнули в компании. У четверти респондентов на это уходит более пяти тысяч рублей.

При выборе товаров наибольшая часть опрошенных ориентируется в первую очередь на состав продукта: за это проголосовали 62 процента. Еще 42 процента сказали о том, что в первую очередь смотрят на цену.

Две трети владельцев видят в домашних животных полноценных членов семьи, отметили аналитики. И это влияет на траты: лакомства покупают 75 процентов опрошенных, игрушки — 78 процентов. То, что еще пару лет назад воспринималось как «баловство», становится частью нормы, считают в Triol.

Содержание собаки обходится дороже, чем содержание кошки. По словам представителей бренда, четверть собачников (26 процентов) расходует на домашних любимцев более пяти тысяч рублей в месяц. При этом среди владельцев котов такой уровень трат позволяют себе лишь 19 процентов.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще покупать одежду для питомцев. В компании «Зоозавр» (входит в структуру группы компаний «Детский мир»), в частности, рассказали, что прошлой зимой реализация шапок для домашних животных взлетела сразу на 98 процентов год к году. Популярность ботинок также заметно выросла — их приобретали чаще на 56 процентов.