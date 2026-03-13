Россияне стали чаще покупать одежду для питомцев

«Ъ»: Число покупок одежды для питомцев выросло на 14 % в декабре-феврале

С декабря 2025-го по февраль 2026 года число покупок одежды для домашних животных в России увеличилось на 14 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-2025 гг. О заметном росте спроса граждан на подобного рода товары сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Платформы ОФД».

Динамику подтвердил ряд крупных розничных сетей. Так, в «Зоозавре» (входит в структуру группы компаний «Детский мир») реализация шапок для питомцев увеличилась на 98 процентов минувшей зимой. Продажи ботинок для домашних животных в этой сети за отчетный период подскочили на 56 процентов, а комбинезонов — на 30 процентов. На Wildberries спрос на одежду для питомцев увеличился на 43,5 процента.

Заметный рост продаж эксперты зафиксировали, несмотря на рост цен. Так, по данным оператора фискальных данных, средний чек покупки одежды для домашних животных зимой увеличился на 12 процентов в годовом выражении и достиг отметки в 4,3 тысячи рублей. Одной из главных причин роста реализации таких товаров аналитики назвали холодную погоду и сильные снегопады в центральной части России.

За последние несколько лет значительная часть граждан стала воспринимать расходы на домашних животных в качестве базовой потребности, отмечали ранее аналитики сервиса Юкаssа. Владельцы питомцев, поясняли эксперты, стали выстраивать полноценную систему заботы, отказываясь экономить на рационе питания и регулярных посещениях ветеринаров.