Shot: Российские школьники начали массово употреблять коктейль с корвалолом

Российские школьники начали массово употреблять опасный коктейль с корвалолом. Об этом стало известно Telegram-каналу «Shot проверка».

Как выяснило издание, подростки смешивают успокоительное с соком, газированными напитками, энергетиками. Кроме того, они добавляют в смесь препарат от укачивания и тошноты — драмина.

Подобными экспериментами несовершеннолетние пытаются вызвать необычные ощущения. Врачи предупредили, что смешивания напитков с лекарствами могут привести к тяжелым отравлениям.

Сами подростки делились в соцсетях, что испытывали многочасовую рвоту, сильное головокружение, учащенное сердцебиение, спутанность сознания и проблемы с дыханием после выпитых коктейлей.

Ассистент кафедры фармакологии Пироговского университета Денис Борозденко разъяснил, что корвалол содержит фенобарбитал — психотропное вещество, угнетающее центральную нервную систему. Для детей и подростков этот препарат противопоказан.

Ранее сообщалось, что в Москве трое подростков оказались в больнице после того, как выпили самодельный «коктейль» из спиртовых салфеток и газировки.