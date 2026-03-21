Подростки выпили самодельный напиток и оказались в больнице

Трое подростков попали в больницу из-за коктейля из спиртовых салфеток и колы

В Москве трое подростков оказались в больнице после того, как выпили самодельный «коктейль» из спиртовых салфеток и газировки. У них диагностировали признаки острого отравления изопропанолом. Об этом сообщает Shot.

Двух парней и девушку госпитализировали с жалобами на тошноту, рвоту, диарею, высокую температуру, а также проблемы с координацией и дыханием. Медики оказали необходимую помощь и стабилизировали их состояние. Позже подростки признались, что хотели добиться эффекта опьянения. Для этого они заказали спиртовые салфетки, растворили их в воде и смешали с кока-колой, после чего выпили получившуюся смесь.

В настоящее время подростки продолжают лечение.

