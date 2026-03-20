Российская девятиклассница продавала интимные видео и оказалась в реанимации

11:36, 20 марта 2026Россия

В Екатеринбурге школьница продавала интимные видео и оказалась в реанимации
Майя Назарова

Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ

В Екатеринбурге 16-летняя школьница продавала интимные видео и оказалась в реанимации. Об этом стало известно KP.RU.

По сведениям российского издания, девятиклассница пыталась себе навредить. Ее удалось спасти. Девушку поместили на лечение в психиатрическую больницу.

Правоохранители стали изучать круг общения несовершеннолетней и обнаружили в ее телефоне откровенные фотографии и видеоролики. Школьница призналась, что снимала себя обнаженной и продавала такой контент.

Удалось выяснить, что старшеклассница из полной семьи. В прошлом закон никогда не нарушала.

Девушка пояснила, что создала платный канал с провокационными роликами в одной из соцсетей. Оперативники передали эту информацию в региональное управление Следственного комитета России. Девятиклассницу могут привлечь к ответственности.

Ранее сообщалось, что 14-летняя школьница из Щелково отправила свои нюдсы мошеннику, который пообещал снять ее в клипе российской певицы Клавы Коки.

