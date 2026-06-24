Марочко: ВС России перерезали логистику ВСУ под Ореховом

Вооруженные силы Российской Федерации нарушили логистику украинских войск, перерезав трассу Омельник — Барвиновка. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Мы перерезали трассу Омельник — Барвиновка и, естественно, усугубили логистику противника. Пока физического присутствия наших военнослужащих там нет, но активно работают дроноводы», — рассказал Марочко.

Как отмечает агентство, Омельник находится в тринадцати километрах от Орехова.

Ранее Марочко рассказал, что за прошедшие выходные российские военные активизировали действия против подразделений Вооруженных сил Украины в районе юго-западнее Красного Лимана в Донецкой Народной Республике и заняли новые позиции.