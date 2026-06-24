Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:01, 24 июня 2026Бывший СССР

Российские силы перерезали логистику ВСУ близ Омельника

Марочко: ВС России перерезали логистику ВСУ под Ореховом
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации нарушили логистику украинских войск, перерезав трассу Омельник — Барвиновка. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Мы перерезали трассу Омельник — Барвиновка и, естественно, усугубили логистику противника. Пока физического присутствия наших военнослужащих там нет, но активно работают дроноводы», — рассказал Марочко.

Как отмечает агентство, Омельник находится в тринадцати километрах от Орехова.

Ранее Марочко рассказал, что за прошедшие выходные российские военные активизировали действия против подразделений Вооруженных сил Украины в районе юго-западнее Красного Лимана в Донецкой Народной Республике и заняли новые позиции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено о пострадавших и масштабных разрушениях в Севастополе после атаки ВСУ

    Описано имущество Чубайса в России

    Укрепление доллара к рублю объяснили

    В Кремле ответили на вопрос о возможном переносе выборов в Госдуму

    Редчайшие львы сожрали двух человек за три дня

    Жена Джастина Бибера в нижнем белье снялась для рекламы

    Стала известна судьба ушедшего на СВО жестокого убийцы

    Отказавшемуся от операции на руку Диброву предрекли потерю ее подвижности навсегда

    Актер из «Слова пацана» назвал впечатливший его российский город

    Бортпроводницы раскрыли пять раздражающих их привычек пассажиров в туалете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok