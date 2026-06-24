Российский школьник попал в реанимацию из-за бензина

В Находке 16-летний школьник попал в реанимацию из-за бензина

В Находке Приморского края 16-летний школьник попал в реанимацию из-за бензина. Об этом стало известно Telegram-каналу Amur Mash.

По сведениям российского издания, юноша чинил мопед в гараже. Он захотел слить топливо дедовским методом — через шланг. Часть бензина оказалась в организме подростка.

В тяжелом состоянии россиянина доставили в больницу. Врачам удалось его стабилизировать, но лечение продолжается — есть риск серьезных осложнений.

До этого сообщалось, что в Москве 17-летний юноша под влиянием TikTok выпил собственную кровь и попал в реанимационное отделение. Медики успели его откачать. В разговоре он признался, что таким странным способом хотел поднять уровень железа в организме. Врачи также выписали юному пациенту направление к психиатру.