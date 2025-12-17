Реклама

08:24, 17 декабря 2025Россия

Российский школьник под влиянием TikTok выпил собственную кровь и поплатился

Shot: В Москве 17-летний юноша выпил собственную кровь и оказался в реанимации
Майя Назарова

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Москве 17-летний юноша под влиянием TikTok выпил собственную кровь и поплатился. Как стало известно Telegram-каналу Shot, он оказался в реанимации.

По данным российского издания, подросток насмотрелся роликов с различными лайфхаками. Он решил сделать самому себе забор крови. После этого горожанин употребил «жидкость».

Спустя некоторое время состояние юноши ухудшилось — у него подскочила температура, его начало рвать кровью. Испуганная мать вызывала сыну скорую. Школьника доставили в больницу с острым отравлением.

Медики успели его откачать. В разговоре он признался, что таким странным способом хотел поднять уровень железа в организме. Врачи выписали юному пациенту направление к психиатру. К нему специалист должен пойти после выписки.

До этого сообщалось, что семиклассников, отравившихся неизвестным газом на уроке биологии в школе № 104 Краснодара, рвало кровью.

