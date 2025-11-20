Стало известно о рвоте кровью у отравившихся неизвестным газом на уроке в российской школе

Семиклассников, отравившихся неизвестным газом на уроке биологии в школе № 104 Краснодара, рвало кровью. Об этом пишет Kub Mash в Telegram.

О происшествии стало известно 19 ноября. Троих пострадавших госпитализировали. Мать одного из них заявила, что ситуацию «пытаются замять»

По словам школьников, они почувствовали резкий запах еще на входе в класс. Через некоторое время дети начали жаловаться на тошноту и головокружение, однако учитель якобы открыла окно, но урок не остановила. В результате запах только усилился, а одна из девочек упала в обморок, и ее увезла в больницу скорая. Вечером госпитализировали еще двоих пострадавших, у которых началась диарея и рвота с кровью. К посту приложено фото медицинского документа, в котором в качестве диагноза, поставленного при направлении, значится отравление неизвестным газом.

Как выяснили журналисты, вечером 19 ноября класс, в котором детям стало плохо, осмотрели сотрудники школы, родители и представители прокуратуры. Матери школьников утверждают, что в кабинете до сих пор ощущается странный запах, несмотря на уборку и проветривание.

По данным канала, завуч школы на встрече с родителями заявила, что в происшествии виноваты девочки, смешавшие содержимое двух дезодорантов. Позже она заявила, что в кабинете пахло дихлофосом.

Прокуратура Краснодарского края сообщила, что по факту отравления детей неизвестным газом проводится проверка. Вещество, из-за которого школьником стало плохо, до сих пор не определено.

