Учеников российской школы госпитализировали после жалоб на странный запах в кабинете

В Краснодаре госпитализировали трех школьников после жалоб на запах в кабинете

В Краснодаре за сутки госпитализировали трех учеников школы № 104, которые жаловались на странный запах в кабинете. Об этом пишет Kub Mash в Telegram.

Как выяснило издание, одну из пострадавших увезли из учебного заведения на скорой помощи. Еще двоих детей доставили в больницу из дома.

По словам матери одного из учеников, школьники жаловались преподавательнице на стойкий запах газа в кабинете, однако она якобы отреагировала на это только после того, как пострадавшая девочка потеряла создание. К посту приложено видео, на котором женщина утверждает, что ситуацию «пытаются замять». Россиянка также выразила готовность написать заявление в правоохранительные органы.

В учебном заведении уже проводится расследование, отмечает канал.

Ранее в Омске 30 детей и несколько учителей отравились творожной запеканкой. После обеда в столовой у всех пострадавших началась диарея. Предположительно, отвечающая за питание компания хранила продукты с нарушениями.