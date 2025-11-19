Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:40, 19 ноября 2025Россия

Учеников российской школы госпитализировали после жалоб на странный запах в кабинете

В Краснодаре госпитализировали трех школьников после жалоб на запах в кабинете
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Краснодаре за сутки госпитализировали трех учеников школы № 104, которые жаловались на странный запах в кабинете. Об этом пишет Kub Mash в Telegram.

Как выяснило издание, одну из пострадавших увезли из учебного заведения на скорой помощи. Еще двоих детей доставили в больницу из дома.

По словам матери одного из учеников, школьники жаловались преподавательнице на стойкий запах газа в кабинете, однако она якобы отреагировала на это только после того, как пострадавшая девочка потеряла создание. К посту приложено видео, на котором женщина утверждает, что ситуацию «пытаются замять». Россиянка также выразила готовность написать заявление в правоохранительные органы.

В учебном заведении уже проводится расследование, отмечает канал.

Ранее в Омске 30 детей и несколько учителей отравились творожной запеканкой. После обеда в столовой у всех пострадавших началась диарея. Предположительно, отвечающая за питание компания хранила продукты с нарушениями.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Минобороны Британии обратился с посланием к России

    Напавший на ребенка в шапке с буквой Z россиянин приговорен за беседы в колонии

    Риелтор купил квартиру и неожиданно попался мошенникам

    В России порассуждали о ликвидации Зеленского

    Бубнов заявил о ненужности сборной России по футболу

    Образ известной актрисы на премьере фильма прозвали мешком с узором в сети

    Дудь ответил на вопрос о своих спонсорах

    В США сделали заявление о расширении ядерных возможностей

    Учеников российской школы госпитализировали после жалоб на странный запах в кабинете

    Переход россиян на экзотический алкоголь объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости