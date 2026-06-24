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11:08, 24 июня 2026Культура

Стало известно о финансовых проблемах Ефремова после освобождения

MK.RU: Актер Михаил Ефремов ушел от жены и поселился в съемной квартире
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Заслуженный артист России Михаил Ефремов вынужден жить в съемной квартире после расставания с супругой Софьей Кругликовой. Об этом пишет MK.RU со ссылкой на анонимного инсайдера.

«Мише негде жить. Квартиру на Арбате он оставил своей жене и детям, которых в этом браке у Миши трое», — рассказал собеседник издания.

По данным источника, артист не захотел бороться за имущество и «отбирать жилье у своих детей и женщины, которую любил». В то же время Ефремов не стал переезжать к возлюбленной Дарье Белоусовой, так как «привык на себя брать ответственность». По информации издания, на данный момент Михаил проживает в квартире на Патриарших прудах, которую оплачивает его сын Никита.

Инсайдер подчеркнул, что до тюремного заключения у Ефремова не было проблем с финансами, несмотря на неумение копить. Он являлся одним из самых высокооплачиваемых российских актеров, но теперь лишился основного заработка в кинопроектах. «Вся надежда была на съемки в фильме "Кукольник", которые пока отложились», — отметил знакомый артиста.

Ранее режиссер Никита Михалков предположил, что опыт, полученный Ефремовым в колонии, поможет ему в актерской работе. Он добавил, что ко многим выводам люди приходят через боль и испытания, поскольку «так устроена жизнь».

Михаил Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы за ДТП, которое произошло в Москве в июне 2020 года. Актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого получил травмы, несовместимые с жизнью. 9 апреля 2025 года Ефремов вышел из колонии в Белгородской области по УДО.

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