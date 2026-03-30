Михалков рассказал о пользе тюрьмы для карьеры Ефремова

Никита Михалков: Опыт тюремного заключения поможет Михаилу Ефремову в актерстве

Режиссер Никита Михалков предположил, что опыт, полученный Михаилом Ефремовым в колонии, поможет ему в актерской работе. Об этом он рассказал в интервью информационной службе «Вести».

Кинематографист сообщил, что старался получать информацию о состоянии Ефремова, когда тот отбывал наказание. Михалков сделал вывод, что с артистом произошла «человеческая метаморфоза».

«Я подумал, что это его жизненный опыт, чтобы он мог им воспользоваться в том даровании, которое ему Бог дал — в актерском», — пояснил Михалков. Он добавил, что ко многим выводам люди приходят через боль и испытания, поскольку «так устроена жизнь».

Михаил Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы за ДТП, которое произошло в Москве в июне 2020 года. Актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого получил травмы, несовместимые с жизнью. 9 апреля 2025 года Ефремов вышел из колонии в Белгородской области по условно-досрочному освобождению.

Ранее стало известно, что Ефремов смог вернуться на сцену после отбытого тюремного срока по итогу разговора президента России Владимира Путина с Никитой Михалковым. Об этом рассказал сам режиссер, отметив, что понимал всю сложность исполнения просьбы.