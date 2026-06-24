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06:01, 24 июня 2026Наука и техника

На Западе заявили о тайной покупке ОАЭ «российских» ракет

MWM: ОАЭ через Индию закупят сверхзвуковые крылатые ракеты BrahMos
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Edgar Su / Reuters

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) через Индию в рамках подготовки к возможному будущему конфликту с Ираном планируют закупить сверхзвуковые крылатые ракеты BrahMos. Об этом со ссылкой на публикации многочисленных источников пишет Military Watch Magazine (MWM).

«Индии требуется одобрение России для продажи ракеты, поскольку BrahMos была разработана совместно двумя странами на основе советских технологий, использованных в крылатых ракетах П-700 и П-800», — говорится в публикации.

Западный журнал отмечает, что ОАЭ по политическим причинам якобы не может закупать вооружения у России. «Ожидается, что BrahMos будет поставляться на наземных пусковых установках и сможет обеспечить эффективный удар по целям во всем Иране в дополнение к использованию дозвуковых крылатых ракет воздушного базирования, таких как SCALP», — пишет журнал, отмечая, что однодвигательные истребители F-16E/F и Mirage 2000-5 арабской страны не могут переносить крупные ракеты вроде BrahMos.

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В сентябре MWM заметил, что Россия превосходит Запад по возможностям противокорабельных ракет.

В феврале 2025-го управляющий директор компании BrahMos Aerospace Александр Максичев сообщил, что в настоящее время идет подготовка документации по BrahMos MA (ранее — BrahMos NG) — облегченной модификации российско-индийской сверхзвуковой крылатой ракете BrahMos.

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