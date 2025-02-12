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15:19, 12 февраля 2025Наука и техника

Стало известно о создании российско-индийской ракеты BrahMos MA

Директор BrahMos Максичев: Готовится документация по ракете BrahMos MA
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Edgar Su / Reuters

В настоящее время идет подготовка документации по BrahMos MA (ранее — BrahMos NG) — облегченной модификации российско-индийской сверхзвуковой крылатой ракете BrahMos. Об этом ТАСС стало известно от управляющего директора компании BrahMos Aerospace Александра Максичева.

По его словам, «этап эскизного проектирования завершен», а «после утверждения документации будет проведено испытание». «Когда все подтвердится, после всех этапов может начаться сборка летных изделий для летных испытаний», — сказал руководитель в рамках авиасалона Aero India 2025 в Бангалоре (Индия).

В феврале 2024-го директор по экспорту компании BrahMos Aerospace Правин Патхак на проходившей в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) оборонной выставке World Defense Show сообщил, что крылатые ракеты BrahMos-NG начнут выпускать в конце 2025 года.

В феврале 2023-го директор и главное должностное лицо BrahMos Aerospace Атул Динкар Ране заявил, что российско-индийская компания может начать производство ракет нового поколения в конце 2025-го.

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