Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:05, 13 февраля 2023Наука и техника

Названы сроки начала производства ракет BrahMos NG

Директор BrahMos Aerospace Ране: производство Brahmos NG может начаться в конце 2025 года

Фото: Dmitri Lovetsky / AP

Российско-индийская компания BrahMos может начать производство ракет нового поколения (BrahMos NG) в конце 2025 года. Сроки начала выпуска сверхзвуковых ракет назвал директор и главное должностное лицо компании Атул Динкар Ране, пишет РИА Новости.

«Brahmos NG обсуждается уже довольно давно, — сказал Ране. — Мы готовим Brahmos NG для воздушного базирования и проведем бросковые испытания. Ожидаем первое испытание к февралю-марту следующего года. Живые тесты — к концу следующего года, концу 2024-го — началу 2025 года. Производство может начаться в конце 2025-го — середине 2026 года».

В конце 2022 года Ране описал основные характеристики новой ракеты. По его словам, она будет весить 1330 килограммов, а дальность полета составит 300 километров. Первоначально BrahMos NG получат истребители Су-30МКИ.

«После того как мы установим эту ракету на Су-30, мы начнем использовать ее и на других авиационных платформах, в том числе и [на] легком боевом самолете Tejas, который стоит на вооружении Индии, а также на западных самолетах. Но это будет зависеть от заказчика», — сказал Ране.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Геннадий Сходненский
Обсудить
Последние новости
В ЕС раскрыли подробности нового пакета антироссийских санкций
Стало известно об уничтожении украинской гаубицы и миномета под Херсоном
Модель из США появилась на публике в наряде российского бренда
Умер известный режиссер Вадим Абдрашитов
Российский артиллерист рассказал о работе расчетов гаубицы Д-20 в ЛНР
Сорвавшая куш в лотерею женщина приняла сообщение о выигрыше за спам
Названы сроки начала производства ракет BrahMos NG
Выстрелившего во время ссоры в жену из арбалета россиянина задержали
Российские власти потребуют от компаний продавать нефть дороже
Двое мужчин насмерть отравились угарным газом в российском регионе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.