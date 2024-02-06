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10:47, 6 февраля 2024Наука и техника

Назван срок выпуска ракет BrahMos-NG

Патхак: ракеты BrahMos-NG начнут выпускать в конце 2025 года

Кадр: «Военное дело» / YouTube

Российско-индийские крылатые ракеты BrahMos-NG начнут выпускать в конце 2025 года. Соответствующий срок назвал директор по экспорту компании BrahMos Правин Патхак на проходящей в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) международной оборонной выставке World Defense Show, сообщает ТАСС.

«У нас сейчас строится большой завод для серийного производства ракет BrahMos-NG в Лакхнау. Здания будут построены уже в марте-апреле. Далее планируется установка оборудования, пуско-наладочные работы и начало производства к концу 2025 года — началу 2026 года», — сказал руководитель.

По его словам, сроки готовности первых летных образцов и начала серийного производства должны совпадать.

В феврале 2023-го директор и главное должностное лицо BrahMos Атул Динкар Ране также заявлял, что российско-индийская компания может начать производство ракет нового поколения в конце 2025 года.

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      Иван Потапов
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