Назван срок выпуска ракет BrahMos-NG

Патхак: ракеты BrahMos-NG начнут выпускать в конце 2025 года

Российско-индийские крылатые ракеты BrahMos-NG начнут выпускать в конце 2025 года. Соответствующий срок назвал директор по экспорту компании BrahMos Правин Патхак на проходящей в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) международной оборонной выставке World Defense Show, сообщает ТАСС.

«У нас сейчас строится большой завод для серийного производства ракет BrahMos-NG в Лакхнау. Здания будут построены уже в марте-апреле. Далее планируется установка оборудования, пуско-наладочные работы и начало производства к концу 2025 года — началу 2026 года», — сказал руководитель.

По его словам, сроки готовности первых летных образцов и начала серийного производства должны совпадать.

В феврале 2023-го директор и главное должностное лицо BrahMos Атул Динкар Ране также заявлял, что российско-индийская компания может начать производство ракет нового поколения в конце 2025 года.