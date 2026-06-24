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16:01, 24 июня 2026Экономика

ЦБ оценил объем похищенных кредитных средств россиян

Глава отдела ЦБ Уваров: Доля хищений кредитных средств россиян упала до 18 % в 2025 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

По итогам прошлого года доля хищений кредитных средств россиян от общего объема денежных краж сократилась до 18 процентов. Об этом заявил глава департамента информационной безопасности Центробанка (ЦБ) Вадим Уваров, его слова приводит РИА Новости.

Для сравнения, в 2024 году доля хищений кредитных средств граждан от совокупного объема краж составляла 37 процентов. Таким образом, за 12 месяцев показатель сократился более чем в два раза, резюмировал Уваров.

Подобную динамику он объяснил результатами противодействия финансовым мошенникам со стороны ЦБ. В прошлом году, пояснил он, регулятор сделал акцент на борьбе с самыми распространенными схемами злоумышленников. Речь идет о кредитном мошенничестве и хищениях со снятием наличных в банкоматах. На эти каналы приходились самые значительные суммы ущерба. За счет ужесточения мер борьбы ЦБ удалось в значительной мере перекрыть такие возможности мошенникам, заключил Уваров.

Одной из мер в борьбе с финансовыми мошенниками стал запуск сервиса самозапрета на кредиты. Возможность оградить себя от любого рода займов появилась у россиян с 1 марта 2025 года. Установить ограничение стало возможно через портал «Госуслуги». К концу прошлого года число воспользовавшихся подобной услугой граждан достигло 17,3 миллиона.

Кроме того, с 2027 года у граждан появится возможность быстрого отказа от кредита. Это также можно будет сделать на портале «Госуслуги».

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