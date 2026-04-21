У россиян появится возможность быстрого отказа от кредита

Аналитик Андрущук: Россияне смогут быстро отказаться от займа через «Госуслуги»

Со следующего года у россиян появится возможность быстрого отказа от оформления кредита. Об этом заявила доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета «Синергия» Виктория Андрущук. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Подобная функция станет доступна с 31 декабря 2026 года, напомнила аналитик. С этой даты россияне начнут получать уведомления через «Госуслуги» о заявке на кредит. Подобная возможность, полагает эксперт, станет эффективной мерой в борьбе с финансовыми мошенниками.

Такого рода уведомления, добавила Андрущук, позволят гражданам быстро среагировать на попытки оформить заем на их имя. Отказаться от займа можно будет в течение 15 минут. «Скорость уведомления и возможность немедленно отказаться от сделки в такой системе имеют решающее значение», — констатировала эксперт.

Еще одной мерой борьбы с финансовыми мошенниками стала возможность установления самозапрета на кредиты. К концу прошлого года таким механизмом воспользовались в общей сложности 17,3 миллиона россиян. Сам сервис заработал на портале «Госуслуги» с 1 марта 2025 года. Он позволяет запретить оформление на свое имя всех потребительских кредитов и займов.