Названы причины отказаться от подержанных смартфонов

BGR: Недостатком подержанных смартфонов является риск внезапной поломки

Бывшие в употреблении смартфоны могут внезапно выйти из строя и быстро лишиться поддержки обновлениями. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты медиа признали, что покупка восстановленного или подержанного телефона может быть рациональнее, чем приобретение нового девайса. Однако они перечислили частые проблемы подобных устройств и назвали причины отказаться от гаджетов, бывших в употреблении.

В первую очередь специалисты отметили, что на подержанные телефоны чаще всего не распространяется гарантия производителя, особенно если они были выпущены несколько лет назад. Также с такими аппаратами связан риск внезапной поломки, так как устройство может быть отремонтировано ненадлежащим образом или же срок службы дисплея, аккумулятора и прочих компонентов может подойти к концу.

Кроме того, старые смартфоны могут оказаться без поддержки обновлений операционной системы (ОС). В заключение журналисты отметили, что бывшие в употреблении аппараты сложно перепродать в будущем — по причине их устаревания и технического состояния.

Ранее журналисты издания PhoneArena назвали покупку подержанного смартфона способом сэкономить при приобретении дорогого устройства. По их данным, устройства теряют около 50 процентов от стоимости через год после выхода.