Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:04, 24 июня 2026Наука и техника

Названы причины отказаться от подержанных смартфонов

BGR: Недостатком подержанных смартфонов является риск внезапной поломки
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Бывшие в употреблении смартфоны могут внезапно выйти из строя и быстро лишиться поддержки обновлениями. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты медиа признали, что покупка восстановленного или подержанного телефона может быть рациональнее, чем приобретение нового девайса. Однако они перечислили частые проблемы подобных устройств и назвали причины отказаться от гаджетов, бывших в употреблении.

В первую очередь специалисты отметили, что на подержанные телефоны чаще всего не распространяется гарантия производителя, особенно если они были выпущены несколько лет назад. Также с такими аппаратами связан риск внезапной поломки, так как устройство может быть отремонтировано ненадлежащим образом или же срок службы дисплея, аккумулятора и прочих компонентов может подойти к концу.

Кроме того, старые смартфоны могут оказаться без поддержки обновлений операционной системы (ОС). В заключение журналисты отметили, что бывшие в употреблении аппараты сложно перепродать в будущем — по причине их устаревания и технического состояния.

Ранее журналисты издания PhoneArena назвали покупку подержанного смартфона способом сэкономить при приобретении дорогого устройства. По их данным, устройства теряют около 50 процентов от стоимости через год после выхода.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны новые детали мятежа Пригожина

    Умерла звезда фильма «Нежный возраст» Евгений Калинцев

    Любовь к одному привычному продукту связали с более низким риском развития диабета

    Дендрологи раскрыли методы сохранения дубов-долгожителей в Москве

    Священник сбросил жену со скалы и женился на 16-летней прихожанке

    Россиянка привезла из Таиланда экзотические растения и стала правонарушительницей

    Фура привезла 134 килограмма марихуаны в российский регион

    «Газпром» подешевел до минимума за 18 лет

    Бывший ведущий Первого канала рассказал о «людях второго сорта» в Израиле

    Россиянам назвали веский повод записаться на колоноскопию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok