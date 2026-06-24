Назван способ сэкономить при покупке дорогого смартфона

PhoneArena: Покупку подержанного смартфона назвали верным способом сэкономить

Даже самые дорогие смартфоны теряют около 50 процентов от стоимости через год после выхода. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Журналисты медиа проанализировали отчет компании SellCell, специалисты которой оценили стоимость телефонов на вторичном рынке. Оказалось, что даже флагманские iPhone сохраняют лишь 51,5 процента от своей стоимости при перепродаже через год. Таким образом, аппарат за 1000 долларов (75 тысяч рублей) можно будет найти на рынке за 500 долларов (38 тысяч рублей) спустя 12 месяцев после его выхода.

Авторы отчета выяснили, что у девайсов OnePlus этот показатель составляет 46,8 процента, Google — 40,8 процентов, Samsung — 35,9 процентов. Приобретение подержанного устройства журналисты назвали верным способом сэкономить на покупке премиального аппарата.

Также в SellCell оценили, что складные смартфоны дешевеют еще быстрее. Устройство с гибким экраном спустя год после выхода стоит на 65 процентов дешевле, чем обычные смартфоны. В среднем девайс, который был приобретен за 2400 долларов (180 тысяч рублей), через 12 месяцев будет продан за 850 долларов (63 тысячи рублей).

Ранее в издании MacRumors рассказали, что в iOS 27 в iPhone добавили возможность восстановления настроек смартфона без подключения его к компьютеру. Опция позволит провести диагностику устройства и выполнить сброс.