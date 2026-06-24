Мирошник: Киев идет на террористическую войну, чтобы отвлечь внимание от своих провалов

Украинские власти сфокусировались на террористической войне. Это делается для того, чтобы отвлечь внимание западной прессы и медиа от своих поражений, которые есть на поле боя, о чем журналистам ТАСС рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, такой акцент выбран специально: террористического фокуса Киев придерживается на фоне поражения армии Украины в Константиновке, Лимане, на купянском и сумском направлениях.

«Киев атакует мосты, электростанции, жилые дома и больницы. От преследования за военные преступления их пока прикрывают западные страны-спонсоры», — указал дипломат.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сказал, что на прошлой неделе Москва и Подмосковье столкнулись с беспрецедентными по интенсивности и масштабам атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением беспилотников.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что за кровь русских детей Киеву придется отвечать как во время специальной военной операции, так и после победы России.

