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14:37, 24 июня 2026Мир

В Польше захотели отправить украинцев на родину

Польский депутат Ковальский предложил начать программу по отправке украинцев на родину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sergey Dzyuba / Shutterstock / Fotodom

Депутат польского Сейма Януш Ковальский предложил начать программу по отправке переехавших в страну украинцев на родину. С таким призывом он выступил на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Пора начать программу по отправке украинцев из Польши на Украину. Все должны вернуться туда», — подчеркнул депутат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский решил избавиться от наивысшей награды Польши — ордена Белого Орла, — которого его лишили накануне, и отправил его польскому коллеге Каролю Навроцкому по почте.

23 июня премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что среди поляков растут антиукраинские настроения.

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