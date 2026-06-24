Польский депутат Ковальский предложил начать программу по отправке украинцев на родину

Депутат польского Сейма Януш Ковальский предложил начать программу по отправке переехавших в страну украинцев на родину. С таким призывом он выступил на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Пора начать программу по отправке украинцев из Польши на Украину. Все должны вернуться туда», — подчеркнул депутат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский решил избавиться от наивысшей награды Польши — ордена Белого Орла, — которого его лишили накануне, и отправил его польскому коллеге Каролю Навроцкому по почте.

23 июня премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что среди поляков растут антиукраинские настроения.