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16:37, 24 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на прогноз о скором переломе в ходе СВО

Депутат Колесник: Перелом в ходе СВО является вопросом стратегии
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Александр Река / ТАСС

Прогнозируя переломные моменты в боевых действиях, нужно исходить из реалий, не вселяя ни плохие, ни хорошие ожидания, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее военный эксперт и разработчик беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Сергей Товкач заявил о скором переломе в ситуации в зоне специальной военной операции (СВО). Он спрогнозировал, что это может произойти «где-то через месяц».

«Переломные моменты в боевых действиях — это вопрос стратегии. Когда будет перелом, это все-таки должны знать только наши военачальники. Они могут это прогнозировать, потому что используют тактики, стратегии, математические ожидания. Война — дело счета. Но если у эксперта есть какие-то свои сведения, будем только рады», — прокомментировал Колесник.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заметил, что обстановка на линии фронта свидетельствует о приближении России к успешному завершению операции. Парламентарий пояснил, что конфликт закончится сразу после того, как Москва заставит капитулировать Киев.

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