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10:29, 24 июня 2026Россия

В России заявили о скором переломе в ходе СВО

Разработчик БПЛА Товкач предсказал перелом в ситуации в зоне СВО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военный эксперт и разработчик беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Сергей Товкач заявил о скором переломе в ситуации в зоне специальной военной операции (СВО). Его цитирует «Царьград».

Эксперт спрогнозировал, что это может произойти «где-то через месяц». «Осенью перелом будет сто процентов. Это я знаю, потому что в курсе некоторых разработок, которые ведутся с нашей стороны. И некоторых стратегических решений, которые ведутся с нашей стороны», — объяснил Товкач, добавив, что на наращивание средств перехвата у российских военных уйдет примерно месяц-полтора.

Ранее президент России Владимир Путин назвал условие скорого завершения СВО. Он указал, что боевые действия прекратятся, если Киев согласится на компромиссы.

В свою очередь, депутат Госдумы Алексей Журавлев заметил, что обстановка на линии фронта свидетельствует о приближении России к успешному завершению операции.

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