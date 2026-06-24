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17:12, 24 июня 2026Наука и техника

В зоне СВО заметили тройной «Максим» для борьбы с БПЛА

В зоне СВО заметили антидроновую установку с тремя пулеметами Максима
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Антидроновую установку с пулеметами системы Максима заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Уголок Ситха».

На снимках виден стационарный станок с тремя пулеметами Максима. Судя по конструкции турели, она предназначена для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) противника.

Пулемет системы Максима начал поступать в подразделения Русской армии в конце 19-го века. В России развернули производство нового оружия, которое позже модернизировали. Модель образца 1910/30 года активно применяли в ходе Великой Отечественной войны.

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В январе госкорпорация «Ростех» сообщила, что новая система «Зубр» в ходе испытаний показала высокую эффективность в борьбе с малоразмерными БПЛА. В состав системы входят модули с пулеметами ГШГ-7,62 или ПКТМ.

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