Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:17, 24 июня 2026Из жизни

Жене будущего короля Норвегии спасли жизнь

Королева Норвегии Соня рассказала, что трансплантация легких кронпринцессе прошла успешно
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Rune Hellestad / Getty Images

Королева Норвегии Соня нарушила молчание и рассказала о здоровье кронпринцессы Метте-Марит после пересадки легких. Об этом сообщает газета Faedrelandsvennnen.

По словам королевы, которая посетила открытие художественной выставки в городе Кристиансанн, трансплантация, проведенная на прошлой неделе, прошла успешно и спасла жизнь жены будущего короля Норвегии — наследного принца Хокона.

У 52-летней Метте-Марит еще в 2018 году диагностировали прогрессирующий фиброз легких, из-за которого она нуждалась в кислородном баллоне и была вынуждена резко сократить число официальных мероприятий.

Операция совпала по времени с другим тяжелым ударом для семьи — ее старший сын Мариус Борг Хейби был приговорен к четырем годам тюрьмы по обвинениям в изнасиловании, побоях и других преступлениях, однако, по данным источников, он все же тайно навестил мать в больнице через черный ход.

Материалы по теме:
«Когда же ты сдохнешь наконец?» Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
«Когда же ты сдохнешь наконец?»Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
16 декабря 2022
Голая королева, принц-педофил и сбежавшая принцесса: как интриги портили жизнь королевским особам в 2021 году
Голая королева, принц-педофил и сбежавшая принцесса:как интриги портили жизнь королевским особам в 2021 году
27 декабря 2021

Несмотря на все потрясения этого года, включая скандал вокруг дружбы кронпринцессы с Джеффри Эпштейном, королевская семья оказывает Метте-Марит неизменную поддержку: наследный принц взял на себя ее обязанности, дочь Александра перевелась из Сиднейского университета в Осло, чтобы быть рядом, младший сын Сверре также регулярно навещает мать.

Ранее норвежский король Харальд V и наследный принц Хокон отказались комментировать приговор, вынесенный Хейби — сыну жены Хокона, наследной принцессы Метте-Марит. В ответ на запрос BBC News представитель норвежской королевской семьи заявил, что комментариев по поводу исхода процесса не будет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фон дер Ляйен попала под следствие из-за тайной переписки с Зеленским. Кто еще был в секретном чате и что там обсуждали?

    «Калашников» поучаствует в тендере ВС Индии с БПЛА

    «Вредные советы» Остера назвали «энциклопедией пакостей»

    Женщины отшатнулись от самого красивого мужчины в мире

    ВС России нанесли удар четырьмя бомбами по Славянской ТЭС

    Подсчитано количество голов Роналду в ворота сборных бывших республик СССР

    Зампреда партии «Яблоко» отправили в колонию

    Путин заявил о превосходстве SJ-100 и МС-21 над западными аналогами

    Названо число сбитых при подлете к Москве украинских БПЛА

    Раскрыта стоимость уничтоженного новейшего оружия Украины из США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok