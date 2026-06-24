Жене будущего короля Норвегии спасли жизнь

Королева Норвегии Соня рассказала, что трансплантация легких кронпринцессе прошла успешно

Королева Норвегии Соня нарушила молчание и рассказала о здоровье кронпринцессы Метте-Марит после пересадки легких. Об этом сообщает газета Faedrelandsvennnen.

По словам королевы, которая посетила открытие художественной выставки в городе Кристиансанн, трансплантация, проведенная на прошлой неделе, прошла успешно и спасла жизнь жены будущего короля Норвегии — наследного принца Хокона.

У 52-летней Метте-Марит еще в 2018 году диагностировали прогрессирующий фиброз легких, из-за которого она нуждалась в кислородном баллоне и была вынуждена резко сократить число официальных мероприятий.

Операция совпала по времени с другим тяжелым ударом для семьи — ее старший сын Мариус Борг Хейби был приговорен к четырем годам тюрьмы по обвинениям в изнасиловании, побоях и других преступлениях, однако, по данным источников, он все же тайно навестил мать в больнице через черный ход.

Несмотря на все потрясения этого года, включая скандал вокруг дружбы кронпринцессы с Джеффри Эпштейном, королевская семья оказывает Метте-Марит неизменную поддержку: наследный принц взял на себя ее обязанности, дочь Александра перевелась из Сиднейского университета в Осло, чтобы быть рядом, младший сын Сверре также регулярно навещает мать.

Ранее норвежский король Харальд V и наследный принц Хокон отказались комментировать приговор, вынесенный Хейби — сыну жены Хокона, наследной принцессы Метте-Марит. В ответ на запрос BBC News представитель норвежской королевской семьи заявил, что комментариев по поводу исхода процесса не будет.