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14:47, 24 июня 2026Ценности

Звезда «Универа» похвасталась сумкой за сотни тысяч рублей

Актриса Наталья Рудова похвасталась сумкой Hermes за 235 тысяч рублей
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал Звездач

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова похвасталась покупкой за сотни тысяч рублей. На видео в ее Instagram-аккаунте (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратил внимание Telegram-канал «Звездач».

42-летняя звезда сериала «Универ» запечатлела распаковку сумки в фирменной оранжевой коробке люксового бренда Hermes.

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На размещенных кадрах артистка продемонстрировала красный аксессуар с коричневой отделкой, стоимость которого составляет около 235 тысяч рублей.

В марте Наталья Рудова показала наряд за сотни тысяч рублей. Она представала на фото в комплекте из натуральной кожи, состоящем из пиджака с мехом стоимостью 57 тысяч рублей и мини-юбки — за 22 тысячи рублей.

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