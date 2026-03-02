Звезда «Универа» похвасталась нарядом за сотни тысяч рублей

Российская актриса Наталья Рудова показала наряд за 211 тысяч рублей

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова похвасталась нарядом за сотни тысяч рублей. Информацию приводит Telegram-канал «Звездач».

42-летняя звезда сериала «Универ» показала кадры, на которых предстала в наряде из натуральной кожи, состоящем из пиджака с мехом стоимостью 57 тысяч рублей и мини-юбки — за 22 тысячи рублей. Помимо этого, знаменитость надела белые сапоги, цена которых составила 132 тысячи рублей.

В декабре 2025 года Наталья Рудова похвасталась нарядом почти за четыре миллиона рублей. Самой дорогой вещью в образе оказалось кольцо за 1,5 миллиона рублей.

