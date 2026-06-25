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20:08, 25 июня 2026Из жизни

109-летняя женщина раскрыла простой секрет долголетия

Причинами долголетия 109-летней американки назвали игру в гольф и ходьбу
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: News 8 WROC / YouTube

В США старейшая жительница округа Монро в штате Нью-Йорк отметила 109-й день рождения и назвала простой секрет долголетия. Об этом сообщает Yahoo News.

Ида Аньелло родилась 21 июня 1917 года. Большую часть жизни женщина посвятила работе в благотворительных фондах. В частности, она создала проект по борьбе с загрязнением воздуха, устраивала поездки детей на природу летом и собирала одежду для малоимущих. До последнего времени американка жила самостоятельно, но недавно перенесла пневмонию и сейчас находится в реабилитационном центре для пожилых.

Причиной своей долгой жизни Аньелло назвала божественное покровительство. «Бог всегда был на моей стороне», — раскрыла свой секрет 109-летняя долгожительница. Внучка Аньелло добавила, что она всегда вела активный образ жизни, играла в гольф и занималась ходьбой, считая шаги.

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