Звезда «Глухаря» лишился слуха из-за пробок

Mash: Актер «Глухаря» Владислав Котлярский временно лишился слуха из-за серных пробок

Актер Владислав Котлярский, известный по роли в сериале «Глухарь», обратился в больницу из-за проблем со слухом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Котлярский пожаловался на заложенность в ушах, а также слабость, дискомфорт и головные боли. Медики выяснили, что слуховые проходы артиста забиты серой. Издание уточняет, что после процедуры слух полностью восстановился.

Котлярский известен по ярким ролям в кино и сериалах. В его фильмографии более 80 работ, среди которых «Карпов», «Глухарь», «Интерны», «Наша Russia» и «Солдаты».

Год назад, в январе 2025 года, Котлярский уже обращался за помощью к медикам из-за проблем с ушами.

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