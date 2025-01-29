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09:54, 29 января 2025Культура

Звезда «Глухаря» начал терять слух

Mash: Актер Владислав Котлярский обратился к врачам из-за потери слуха
Ольга Коровина

Кадр: сериал «Глухарь»

Российский актер Владислав Котлярский был вынужден обратиться за медицинской помощью из-за потери слуха. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, 52-летний артист испытывал проблемы со слухом в течение нескольких недель. Сообщается, что звезда сериала «Глухарь» сначала лечился самостоятельно, но из-за прогрессирующих симптомов обратился к врачам. Причиной потери слуха у Котлярского оказалась серная пробка, которую специалисты успешно удалили.

Ранее стало известно, что народный артист России Владимир Стеклов потерял сознание в своей московской квартире. Из-за обморока 77-летнему актеру вызвали скорую помощь.

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