Звезде «Кадетства» вызвали скорую из-за обморока

Shot: Актеру Владимиру Стеклову вызвали скорую помощь из-за обморока

Народный артист России Владимир Стеклов потерял сознание в своей московской квартире, ему потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, звезда сериалов «Кадетство» и «Нулевой пациент» обратился за медицинской помощью после обморока. Причиной его плохого самочувствия названо резкое снижение давления, за которым последовало ухудшение мозгового кровоснабжения. Сообщается, что 77-летний артист отказался от госпитализации.

В августе 2024 года Владимир Стеклов перенес операцию по удалению опухоли. Актер провел несколько дней в стационаре, ему удалили пораженный участок кожи головы.