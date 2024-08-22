Звезду сериала «Кадетство» прооперировали из-за онкологии

Борющегося с онкологией народного артиста Стеклова прооперировали

Народному артисту России Владимиру Стеклову, который борется с онкологией, провели операцию по удалению опухоли. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, звезда сериалов «Кадетство» и «Нулевой пациент» несколько дней провел в стационаре, ему удалили пораженный участок кожи головы. Сообщается, что операция прошла успешно, Стеклова уже выписали, но он должен продолжить наблюдаться у онколога.

Известно, что первые симптомы заболевания у 76-летнего актера заметили в прошлом году.

Ранее стало известно, что после пропажи звезды сериала «Мажор» возбудили уголовное дело.