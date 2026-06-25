Apple заподозрили в страхе перед российскими технологиями после удаления приложений VK

Член ОП Машаров: Apple показала страх перед российскими инновациями в сфере технологий

Удалив приложения компании VK из магазина App Store, Apple показала свой страх перед российскими технологиями. Такое мнение выразил член Общественной палаты (ОП) Евгений Машаров в разговоре с RT.

«Компания VK является образцом лидерства, а Apple сегодня (...) своим решением подтвердила страх перед нашими новациями в информационной среде», — заподозрил Машаров. Он также предположил, что из-за удаления российских приложений Apple потеряет российский рынок.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин назвал решение Apple проявлением цифровой дискриминации. Депутат обратил внимание на то, что корпорация осуществляет системное давление на российское цифровое пространство, постепенно удаляя из App Store различные отечественные приложения.

Утром в четверг, 25 июня, из App Store пропали приложения компании VK, в том числе «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «VK Видео». Позднее из магазина исчезло и главное приложение VK. В пресс-службе российской компании заявили, что ее сервисы убрали из магазина без предупреждения и в одностороннем порядке.