Удаление приложений VK из App Store назвали цифровой дискриминацией

Депутат Немкин назвал удаление приложений VK из App Store актом цифровой дискриминации

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин назвал удаление сервисов компании VK из магазина приложений App Store актом цифровой дискриминации. Его слова передает RT в Telegram.

«Речь идет уже не о единичных случаях, а о системной политике давления на российское цифровое пространство. Сначала под удар попали банковские приложения, затем — государственные сервисы, теперь — крупнейшие отечественные коммуникационные платформы», — заявил депутат.

Немкин также добавил, что зарубежная компания попыталась использовать технологическое доминирование как инструмент политического воздействия.

Ранее удаление приложений VK прокомментировали в Минцифры. Ведомство назвало это решение компании Apple политически мотивированным. Также в министерстве сочли этот шаг проявлением недобросовестной конкуренции и пообещали обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Утром в четверг, 25 июня, из App Store пропало несколько сервисов VK: «VK Музыка», «VK Мессенджер», «VK Видео», «Одноклассники», «Дзен» и почта «Mail.ru». Позднее исчезло и главное приложение компании. В пресс-службе VK заявили, что Apple удалила сервисы в одностороннем порядке.