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14:16, 25 июня 2026Интернет и СМИ

Удаление приложений VK из App Store назвали цифровой дискриминацией

Депутат Немкин назвал удаление приложений VK из App Store актом цифровой дискриминации
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин назвал удаление сервисов компании VK из магазина приложений App Store актом цифровой дискриминации. Его слова передает RT в Telegram.

«Речь идет уже не о единичных случаях, а о системной политике давления на российское цифровое пространство. Сначала под удар попали банковские приложения, затем — государственные сервисы, теперь — крупнейшие отечественные коммуникационные платформы», — заявил депутат.

Немкин также добавил, что зарубежная компания попыталась использовать технологическое доминирование как инструмент политического воздействия.

Ранее удаление приложений VK прокомментировали в Минцифры. Ведомство назвало это решение компании Apple политически мотивированным. Также в министерстве сочли этот шаг проявлением недобросовестной конкуренции и пообещали обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Утром в четверг, 25 июня, из App Store пропало несколько сервисов VK: «VK Музыка», «VK Мессенджер», «VK Видео», «Одноклассники», «Дзен» и почта «Mail.ru». Позднее исчезло и главное приложение компании. В пресс-службе VK заявили, что Apple удалила сервисы в одностороннем порядке.

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