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18:41, 25 июня 2026Экономика

Банк России высказался о возможности формирования рынка рублевых стейблкоинов

Центробанк опубликовал доклад о перспективах стейблкоинов в России
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Центробанк (ЦБ) РФ представил для общественных консультаций доклад по поводу возможных перспектив формирования рынка рублевых стейблкоинов, ответы и замечания по поводу которого регулятор ожидает до 1 сентября включительно.

В ЦБ напомнили, что за последние два года объем глобального рынка этих привязанных к курсу другого базового актива токенов вырос более чем вдвое и «на фоне преобладания долларовых стейблкоинов все больше внимания в мире уделяется выпуску национальных криптовалют для защиты денежного суверенитета».

Российское законодательство не предусматривает понятия «стейблкоин», но разрешает выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) с соответствующими характеристиками, хотя на практике такие ЦФА пока не выпускались, отметили в Центробанке, указав, что на фоне этого некоторые участники отечественного рынка считают, что введение специального регулирования выпуска рублевых стейблкоинов позволит в том числе повысить их востребованность для трансграничных расчетов.

«Соответственно, возникает вопрос о требованиях к таким стейблкоинам: какими могут быть номинал и срок погашения, качество и уровень достаточности их обеспечения, нормативы финансовой устойчивости эмитента», — пишет ЦБ. В его докладе предлагается сохранить запрет на использование ЦФА и стейблкоинов в расчетах между резидентами, поскольку в противном случае может возникнуть фрагментация рынка.

Ранее, говоря о возможности появления национальных стейблкоинов в России, директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева отмечала необходимость, что «некоторого дополнительного обсуждения» того, «на каких условиях он должен существовать, чтобы все-таки не стать денежным суррогатом, потому что у нас на территории России единственное платежное средство — это рубль». «И если по итогам консультаций будут необходимы те или иные законодательные изменения, то, конечно же, их проработка тоже возможна», — подчеркивала она.

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