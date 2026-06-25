Дефициту бюджета Украины предсказали рост

Дефицит бюджета Украины в 2027 году вырастет до рекордных 2,04 триллиона гривен

В 2027 году Дефицит бюджета Украины вырастет до рекордных 2,04 триллиона гривен (45,49 миллиарда долларов). Об этом со ссылкой на данные Министерства финансов страны сообщает ТАСС.

Согласно этим цифрам, нехватка средств превысит ожидаемый в 2026 году уровень 1,9 триллиона гривен (42,37 миллиарда долларов).

Траты федеральной казны увеличатся до рекордного уровня в 5,04 триллиона гривен (112,39 миллиарда долларов) в сравнении с ожидаемыми в этом году 4,8 триллиона гривен (106,3 миллиарда долларов). Чтобы компенсировать нехватку средств, власти страны рассчитывают на внешнюю помощь в размере 47,6 миллиарда долларов в 2027-м.

Ранее депутат Рады Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что даже при лучшем для Украины сценарии национальная валюта продолжит ослабевать. К концу 2029 года ее курс снизится до 51,5 гривны за доллар.

Нацбанк Украины ранее изменил подход к определению перечня валют, к которым устанавливается официальный курс, в связи с чем перестал рассчитывать курс гривны к рублю и ряду других валют.