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04:20, 25 июня 2026Мир

ЕС и НАТО саботировали обсуждение договора о ненападении с Россией

МИД: ЕС и НАТО саботируют обсуждение договора о ненападении с Россией
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Christian Mang / Reuters

Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников в беседе с «Известиями» заявил, что Евросоюз и НАТО не подают признаков заинтересованности в переговорах с РФ по вопросу заключения договора о взаимном ненападении.

По словам дипломата, вся информация, поступающая от этих структур, ограничивается публикациями в средствах массовой информации, а каких-либо прямых сигналов о готовности к диалогу на эту тему не наблюдается.

Масленников также подчеркнул, что ни совместные заявления лидеров Франции, Великобритании и Германии, прозвучавшие в Лондоне в июне, ни жесткая риторика главы европейской дипломатии Каи Каллас не могут расцениваться как свидетельство намерения вести конструктивный разговор. Все эти высказывания, по его мнению, носят скорее ультимативный характер и не создают основы для позитивного взаимодействия.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия будет наносить удары по центрам принятия решений и по центрам управления в случае явной угрозы нашей стране.

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